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Общество

127 протоколов составили в Пскове при помощи дружинников за 9 месяцев

За 9 месяцев при помощи дружинников в Пскове составили 127 административных протоколов. Об этом сообщил командир народной дружины «Завеличье» Анатолий Ожигин на пресс-конференции 3 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Ожигин отметил, что общая численность дружинников в Пскове на данный момент составляет 138 человек. За указанный период они совершили 571 выход на охрану общественного порядка, выявили 8 правонарушителей, передали Скорой помощи 15 граждан в сильном алкогольном опьянении, провели 3 тыс. 896 профилактических бесед, в том числе 421 - с нетрезвыми гражданами. 52 раза дружинники охраняли общественный порядок на городских мероприятиях, в частности, 230 дружинников в две смены дежурили на Ганзейских днях. 113 раз участвовали в различных мероприятиях с полицейскими.

Начальник отделения Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области подполковник полиции  Ирина Корнейчук рассказала, что в регионе действуют 33 народные дружины, в их состав входят 472 человека. «В условиях оптимизации подразделений полиции особую актуальность приобретает помощь граждан в охране общественного порядка», - заметила она.

За 8 месяцев дружинники Псковской области оказали содействие в выявлении 577 административных правонарушений, задержании 9 лиц (6 преступлений по линии безопасности дорожного движения, 3 преступления в сфере незаконного оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции). Ирина Корнейчук добавила, что дружинники активно привлекаются к поиску пропавших, с их помощью нашли двух человек.

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