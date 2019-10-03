Произошла утечка персональных данных клиентов Сбербанка

11:55, 03 октября 2019, ПАИ

Как минимум 200 клиентов Сбербанка затрагивает возможная утечка учетных записей по кредитным картам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, о возможной утечке данных Сбербанку стало известна вечером 2 октября.

«Основная версия инцидента – умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети»,— отметили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас проводится служебное расследование, об итогах которого Сбербанк сообщит дополнительно. «Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов», — заверили в банке.

Российские СМИ пишут, что утечка данных могла произойти 24 августа. Продавцы «черного рынка» сообщили о том, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых.