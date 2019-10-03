Новая техника для защиты лесов от пожаров поступила в Псковскую область в рамках нацпроекта

12:08, 03 октября 2019, ПАИ

Новая лесопожарная, лесохозяйственная техника и оборудование поступили в Псковскую область в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

26 сентября ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» получило две передвижных авторемонтных мастерских общей стоимостью 2 млн 483 тыс. 393,14 рубля, а 1 октября – 5 малых лесопатрульных комплексов за 11 млн 832 тыс. 550 рублей.

Техника предназначена для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и мониторинга пожарной опасности, лесовосстановлению и лесоразведению.