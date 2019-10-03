Мария Отраднова: Диспансеризация — это единственный способ выявить факторы риска

12:52, 03 октября 2019, ПАИ

«Как бы не ругали диспансеризацию — это единственный способ выявить факторы риска и заболевания, которые человек пока не замечает», — рассказала руководитель центра медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это очень важно и нужно», — подчеркнула она. Мария Отраднова отметила, что последнее время люди более охотно прививаются.

Руководитель регионального центра медицинской профилактики призвала псковичей не курить, не злоупотреблять алкоголем, а также проходить 10 тысяч шагов в день, употреблять в пищу больше овощей, фруктов и меньше фастфуда. «Это столпы, на которых держится наше здоровье», — добавила она.