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Общество

Мария Отраднова: Диспансеризация — это единственный способ выявить факторы риска

«Как бы не ругали диспансеризацию — это единственный способ выявить факторы риска и заболевания, которые человек пока не замечает», — рассказала руководитель центра медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это очень важно и нужно», — подчеркнула она. Мария Отраднова отметила, что последнее время люди более охотно прививаются.

Руководитель регионального центра медицинской профилактики призвала псковичей не курить, не злоупотреблять алкоголем, а также проходить 10 тысяч шагов в день, употреблять в пищу больше овощей, фруктов и меньше фастфуда. «Это столпы, на которых держится наше здоровье», — добавила она.

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