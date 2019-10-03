Вера Емельянова: Учитель – это миссия, подразумевающая постоянное самосовершенствование

12:51, 03 октября 2019, ПАИ

3 октября в Псковском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие в честь предстоящего Дня учителя. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, педагогов, прибывших из всех районов Псковской области, поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она передала поздравления от главы региона Михаила Ведерникова.

«Педагоги наряду с медиками - одна из двух наиболее уважаемых профессий в нашей стране. Далеко не везде в мире относятся к педагогам с таким трепетом. Учитель - не просто профессия, это миссия, которая подразумевает постоянное самосовершенствование. Профессия предполагает и умственную, и физическую, и моральную нагрузку. Непростой труд не всегда имеет соответствующие условия», - отметила Вера Емельянова.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





































































































Она напомнила, что в августе губернатор провел встречу с педагогами, исполнение всех данных по её итогам поручений глава региона держит на личном контроле. Вице-губернатор подчеркнула, что прорабатываются вопросы увеличения платы за классное руководство, обновления социального пакета для педагогов, запускается программа «Земский учитель». Также она анонсировала учреждение звания «Заслуженный педагогический работник», которое будет предусматривать ежемесячное поощрение.

«Разумеется, это не всё. Прорабатываются и другие дополнительные меры поддержки», - заявила Вера Емельянова.

Отдельным важным направлением она назвала внедрение в новом формате системы профориентации. «Наши промышленники готовы подключиться к работе со школьниками», - сообщила заместитель губернатора.

«Без хороших учителей не будет нормального будущего, ведь рано или поздно мы столкнемся с нехваткой кадров и все наши инициативы забуксуют на месте. Вы нужны Псковской области, и мы будем доказывать это своей работой. Спасибо за ваш труд, за терпение!» - заявила Вера Емельянова.

В рамках торжества состоялось вручение различных наград. Так, учитель информатики Плюсской средней школы Анна Михеева получила Почетную грамоту от губернатора. Благодарственные письма администрации Псковской области вручили коллективу Псковского агротехнического колледжа, Псковскому колледжу профессиональных технологий и сервиса, Великолукскому политехническому колледжу, Псковскому областному колледжу искусств, Великолукскому медицинскому колледжу, Центру спецобразования №1, отделу образования Бежаницкого района, Псковскому техническому лицею, школе №9 Пскова, Псковскому областному центру развития одаренных детей и юношества, гуманитарному лицею Пскова и другим учебным заведениям.