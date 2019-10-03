Детский сад на улице Михаила Егорова в Пскове будет готов через две недели

13:39, 03 октября 2019, ПАИ

Детский сад «Ягодка» на улице Михаила Егорова в Пскове будет готов через две недели. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Через две недели готовы передать объект заказчику», - заверил руководитель подрядной организации Анатолий Палкин в ходе осмотра объекта главой администрации Александром Братчиковым.

Планируется, что детсад откроется в конце декабря - начале января. Его смогут посещать 270 детей. Из 12 групп 4 будут ясельными и примут малышей до 3 лет. Распределение младших воспитанников будет осуществляться согласно электронной очереди, а дети постарше смогут перейти в этот детский сад в порядке перевода.

В «Ягодке» уже завершены строительные работы и внутренняя отделка помещений, а также благоустройство территории. Для каждой из 12 групп оборудована детская площадка, на которых осталось установить беседки. Смонтированы игровые комплексы для разных возрастов детей и площадка для мини-футбола, проложены дорожки, посажены газоны, установлены крытые парковки для колясок, велосипедов и санок.

Внутри здания идут работы по пусконаладке оборудования и заполнение групп мебелью.

«Уникальность этого детского сада состоит в том, что он сможет принимать детей с ограниченными возможностями здоровья и способствовать их социализации. Кроме того, многофункциональная мебель и прогрессивное, мобильное, а главное безопасное оборудование позволит соблюсти все стандарты и инновационные направления современного образования», - рассказала начальник Управления образования Администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Готовность высокая. Очень радует, что со дня на день можно принимать объект. Получается современный, светлый, уютный детский сад, в котором будет приятно находиться и детям, и работникам. Здорово», - похвалил участников строительства Александр Братчиков.

Аналогичный детский сад на 270 мест строится на улице Звездной. Несмотря на то, что проекты идентичны, внутренняя отделка помещений разнится. Цветовые решения согласовываются с заведующей учреждением. Готовность этого объекта несколько ниже. В здании идут малярные работы, а на улице - благоустройство. Однако все необходимое оборудование уже заказано и в ближайшее время начнется его монтаж. Подрядчик заверил Александра Братчикова, что объект будет сдан в срок - 1 декабря.

Название для этого детского сада также определено. «Это будет «Академия детства». Кроме того, согласованы названия для каждой группы, в соответствии с возрастом. Современные дети идут на опережение, отсюда такое необычное имя для дошкольного учреждения», - уточнила Анна Кузыченко.

Оба детских сада построены на федеральные средства. Стоимость каждого объекта составляет 179 млн рублей. Дополнительно из бюджета Пскова на оснащение учреждений выделено 16 млн рублей. Средства распределены пропорционально между тремя строящимися объектами. Третий - ясельная пристройка на 80 мест к детскому саду «Снегирек» на улице Народной. На нее из федерального бюджета выделено порядка 89 млн рублей. Все объекты должны быть сданы в этом году.

В ближайшее время будет разыгран контракт на строительство еще одного детского сада на 270 мест на улице Алехина, готовится конкурсная документация на возведение сада на 140 мест в Борисовичах.