ОАО «Псковавиа» возглавил Артём Тарасов
ОАО «Псковавиа» возглавил Артем Тарасов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, кандидатуру нового руководителя одобрил совет директоров предприятия.
Ранее Артем Тарасов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «Псковавиа».
Он имеет опыт работы по ведению аэропортовой деятельности и организации авиаперевозок. В разные годы он занимал посты в организациях транспортной сферы, в том числе в авиакомпаниях ЗАО «ИСТ-ЛАЙН», «Авиакомпания «Сибирь» и другие.