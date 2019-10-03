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Общество

ОАО «Псковавиа» возглавил Артём Тарасов

ОАО «Псковавиа» возглавил Артем Тарасов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, кандидатуру нового руководителя одобрил совет директоров предприятия.

Ранее Артем Тарасов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «Псковавиа».

Он имеет опыт работы по ведению аэропортовой деятельности и организации авиаперевозок. В разные годы он занимал посты в организациях транспортной сферы, в том числе в авиакомпаниях ЗАО «ИСТ-ЛАЙН», «Авиакомпания «Сибирь» и другие.

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