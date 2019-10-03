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Общество

Решается вопрос о страховании дружинников в Пскове

Решается о вопрос о страховании народных дружинников в Пскове. Об этом сообщил командир народной дружины «Завеличье» Анатолий Ожигин на пресс-конференции 3 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник отделения Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Корнейчук отметила, что только в нескольких районах области на сегодняшний день не предусмотрено страхование дружинников.

Анатолий Ожигин добавил, что в Пскове имеется решение городской Думы о социальной поддержке членов народных дружин, а также предусмотрены единовременные выплаты за травму в размере 25 тыс. рублей и за гибель в размере 50 тыс. рублей.

«Хотелось бы призвать молодежь от 18 лет в ряды дружины», - отметил Анатолий Ожигин и также пригласил присоединиться к дружинникам ветеранов силовых структур, вооруженных сил.

По словам Ирины Корнейчук, на сегодняшний день в составе народных дружин две трети мужчины и одна треть женщины, 80% - работающие граждане. Чаще всего дружинниками становятся люди в сознательном возрасте, в частности, пенсионеры МВД, МЧС, ФСИН, молодёжь составляет порядка 30%.  «Мы заинтересованы в привлечении молодых и активных людей», - заявила Ирина Корнейчук. Она подчеркнула, что в 16 районах региона предусмотрено материальное стимулирование народных дружинников.

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