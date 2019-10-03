Владимир Путин освободил от должности директора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Геннадий Корниенко родился 30 сентября 1954 года в поселке Лахденпохья Карельской АССР. Имеет высшее техническое и высшее специальное образование, кандидат юридических наук.
До 2001 года служил в органах государственной безопасности. С 2001 года по 2002 год – заместитель директора ФСО России, с 2002 года по 2012 год – директор Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.
Имеет государственные награды. Генерал-полковник.
Возглавлял ФСИН с 25 июня 2012 года.