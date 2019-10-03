Ушел из жизни экс-депутат Псковского облсобрания Виктор Дуля

15:00, 03 октября 2019, ПАИ

Ушел из жизни экс-депутат Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы Виктор Дуля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Виктор Дуля родился 8 ноября 1947 года в поселке Акбулак Оренбургской области. Он окончил Высшее танковое командное училище, параллельно вступил в ряды компартии. 23 года служил на различных должностях в Группе Советских войск в Германии, в Дальневосточном и Северо-Западном военном округе. В 1993 году стал начальником псковского полигона, затем инженером в редакции газеты «Псковская правда», был помощником депутата Госдумы, советником губернатора по взаимодействию со СМИ, художником-оформителем в кинотеатре «Смена».

В 2010 году Виктор Дуля получил мандат депутата Псковской городской Думы – сначала четвёртого, затем пятого созыва. В областное Собрание пришёл в 2014 году, сменив в команде коллегу-коммуниста. В выборной кампании 2016 года Виктор Дуля участвовал в составе общеобластной части списка регионального отделения КПРФ, избравшись, работал в парламенте на постоянной профессиональной основе. В декабре 2018 года он досрочно сложил депутатские полномочия по состоянию здоровья.

Псковское областное Собрание депутатов выразило соболезнования в связи с безвременной кончиной Виктора Дули. «Ушёл из жизни наш коллега и товарищ, ответственный и неравнодушный человек. Виктор Фёдорович прожил яркую, полную и насыщенную жизнь. Его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти земляков, всех, кто его знал и ценил», - отмечается в сообщении.