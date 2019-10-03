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Общество

Моноспектакль Олега Пальмова «Я вас любил... Я вас люблю» состоится в Пушкинских Горах 19 октября

19 октября, в День лицея, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» выступит российский актёр театра и кино, режиссёр и сценарист Олег Пальмов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея он представит публике свой спектакль «Я вас любил... Я вас люблю», включающий в себя воспоминания и письма поэта и его современников, повесть «Метель» и ряд лирических стихотворений Пушкина.

«Олег Пальмов тонко и изящно переходит от стихов к деталям биографии, которые невозможно было бы описать без взгляда на время и пространство, в которых поэт жил и сочинял свои произведения. Так заяц, перебежавший дорогу вовремя, уберегает Пушкина от участия в восстании декабристов, а излишняя откровенность приводит к ссылке», — подчёркивалось в театральной прессе после премьерного показа этой работы.

Моноспектакль Олега Пальмова пройдёт в Научно-культурном центре музея в поселке Пушкинские Горы (бульвар Гейченко, 1). Начало театрального вечера в 18:00. Вход на спектакль свободный для всех желающих.

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