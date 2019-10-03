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Общество

Институт математического моделирования и игропрактики создан на базе ПсковГУ

Псковский государственный университет, Союз специалистов игровых методов бизнес обучения «Гильдия игропрактиков» и «Школа будущих президентов» подписали соглашение о создании на базе вуза Международного института игропрактики и математического моделирования и первого в стране опорного центра компетенций в сфере игропрактики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Подпись на документе поставили врио ректора Наталья Ильина, президент Гильдии игропрактиков Алексей Яцына и директор Школы будущих президентов Алексей Ильин.

«Я вырос в Псковской области, в Великих Луках, - сказал Алексей Ильин, - И мне отрадно, что именно на моей родной земле мы открываем первый в России институт игропрактики».

Стороны будут работать над совместными проектами в области подготовки кадров, заниматься исследованиями и разработками, организовывать выставки, конференции, конкурсы, хакатоны.

Координатором института станет проректор ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова, руководителем рабочей группы – директор Школы будущих президентов Алексей Ильин.

В состав Международного института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ вошли кафедры математики и теории игр, кафедра компьютерных наук и кафедра физики.

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