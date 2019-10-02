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Культура

Премьеру спектакля «Питер Пэн» покажет Псковский театр кукол в октябре

Премьеру спектакля «Питер Пэн» по сказочным повестям Джеймса Мэтью Барри покажет Псковский театр кукол в октябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Известный режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Смирнов подготовил для псковского зрителя легендарную историю о приключениях мальчика из  страны Нетландии, где никогда не взрослеют дети. Спектакль поставлен. Художника-постановщик Елизавета Ляпушкина с этой постановкой дебютирует на профессиональной сцене. Премьера спектакля «Питер Пэн» состоится 26, 27 и 31 октября. Постановка предусмотрена для зрителей от пяти лет.

5 октября в театре покажут сказку «Машенька и Медведь» - спектакль о большом, сильном и добродушном Медведе и умной, находчивой девочке Машеньке.

6 октября псковичей приглашают на постановку «Любопытный слоненок», которая позволит в компании главного героя попасть в джунгли, полные опасностей и новых полезных встреч.

12 октября запланирован показ спектакля «По щучьему велению». Юные псковичи узнают, что нужно сделать, чтобы ведра «несли воду из колодца до избы, а печь ездила сама и возила своего хозяина». Главный герой - Емеля. В постановке пойдет речь о том, что за всё приходится платить, а для достижения цели надо усердно трудиться, а магическая сила тут не поможет.

13 октября Псковский театр кукол приглашает на спектакль «Золотой ключик», чтобы отправиться в путешествие в мир самых лучших книг детства вместе со сказочным библиотекарем. Он раскроет зрителям все свои секреты.

Заказ и бронирование билетов - на сайте дирекции.

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