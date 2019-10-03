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Пётр Алексеенко: Уход Виктора Дули - большая утрата для нас
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Общество

Пётр Алексеенко: Уход Виктора Дули - большая утрата для нас

Пётр Алексеенко. Фото Псковского областного Собрания

«Уход Виктора Фёдоровича [Дули] - большая утрата для нас. Он был прекрасным соратником, настоящим бойцом. Мы его потеряли... Выражаю искренние соболезнования в адрес близких и родственников», - сказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации первый секретарь комитета Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко.

Он также уточнил, что похороны Виктора Дули состоятся 5 октября на псковском кладбище «Крестовское-Белый мох». Прощание пройдёт с 10:00 до 12:00 в офисе КПРФ по адресу: улица Гоголя, 6

Виктор Дуля скончался сегодня, 3 октября, на 72-м году жизни. Он окончил Высшее танковое командное училище, параллельно вступил в ряды компартии. 23 года служил на различных должностях в Группе Советских войск в Германии, в Дальневосточном и Северо-Западном военном округе. В 1993 году стал начальником псковского полигона, затем работал инженером в редакции газеты «Псковская правда», был помощником депутата Госдумы, советником губернатора по взаимодействию со СМИ, художником-оформителем в кинотеатре «Смена».

В 2010 году Виктор Дуля получил мандат депутата Псковской городской Думы. В 2014 году перешёл в Псковское областное Собрание. В 2016 году он снова стал депутатом регионального Собрания по спискам КПРФ. В декабре 2018 года по состоянию здоровья он досрочно сложил депутатские полномочия.

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