Проблему возрастной маркировки книг подняли депутаты Северо-Запада

15:48, 03 октября 2019, ПАИ

Возрастную маркировку книг обсудили члены постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму, заседание которого под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания проходит 3 октября в Мурманске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, на заседании отмечалось, что библиотеки не имеют право самостоятельно менять возрастную классификацию, сделать это могут только издательство или отдельный экспертный совет. По словам директора мурманской библиотеки Светланы Исаевой, при составлении техзадания сотрудники библиотек не могут указывать знак возрастной классификации и в ряде случаев узнают о том, какую маркировку получило издание при приёмке книг в фонд.

В итоге книга «Маугли» имеет маркировку «12+», поскольку главный герой сказки – обнажённый ребёнок, то есть детям читать её нельзя, а подросткам она уже не интересна, пояснила директор библиотеки. Она добавила, что «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева промаркировано знаком «18+». «Размещение таких книг на соседних полках недопустимо, а в маленьких библиотеках наличие изданий «18 плюс» и вовсе ограничивает доступ детей в помещение», - отмечалось на заседании комитета.

Парламентарии считают, что ситуацию можно изменить, составив экспертный список книг, имеющих культурную ценность, издания из которого могли бы находится в библиотеках независимо от маркировки. Также отмечалась необходимость увеличения финансирования на пополнение библиотечных фондов.

«Библиотека должна отражать современные запросы общества. Комплектование фондов – сегодня является серьёзной проблемой и в то же время сдерживающим фактором развития деятельности этих учреждений. Некоторые даже высказывают мнение, что библиотеки стали не нужны, поскольку электронные издания в открытых источниках вытесняют бумажные», - заявил Виктор Остренко.

Он предложил депутатам посетить первую в России модельную библиотеку, которая месяц назад заработала в Мурманске. Преобразование библиотеки проводилось в рамках нацпроекта, в здании сделали ремонт, установили новое мультимедийное оборудование, оборудовали зоны для маломобильных посетителей, для коворкинга. «Библиотека должна обеспечить доступ к проверенной и качественной информации, а также стать территорией общения молодёжи. Не хотите читать сейчас умные книги – приходите и общайтесь, играйте в настольные игры, получайте информацию», - рассказала директор библиотеки Светлана Исаева, которая была и автором проекта преобразования.

Виктор Остренко подчеркнул важность своевременного проведения информатизации библиотек. Он отметил, что в Псковской области после выполнения такой работы в 2006 году сразу появились новые перспективы для эффективного использования имеющихся фондов в сети работающих библиотек.