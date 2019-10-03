Инициативу по снижению сборов с небольших турфирм одобрили депутаты Северо-Запада

16:43, 03 октября 2019, ПАИ

Постоянный комитет парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму выступил за уменьшение размера взносов в резервный фонд для небольших региональных туроператоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Законодательная инициатива предусматривает снижение размера взносов в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма с показателем количества туристов за предыдущий год от одной до пяти тысяч человек в сумме от 15 до 30 тысяч рублей. Сейчас минимальный взнос составляет 50 тысяч рублей.

Председатель комитета Виктор Остренко обратил внимание коллег, что в приграничных регионах организацией туров на выезд занимаются, как правило, небольшие туроператоры. «Мы бы хотели продемонстрировать какую-то степень поддержки для небольших, в основном, семейного уровня туроператоров. Они так же формируют для нас стратегию развития регионов, они точно так же, как и крупные организации, работают на привлечение туристов в Российскую Федерацию и на выезд наших граждан в Эстонию, Латвию, Белоруссию и по другим близким направлениям. Предложенные меры – это хорошая поддержка малому и среднему бизнесу, а кроме того, могут способствовать снижению стоимости турпродукта для простого гражданина», - сказал Виктор Остренко.

«Это существенно улучшит работу туроператоров и очень многих выведет из тени – они будут заявляться, как туроператоры, регистрироваться и получать лицензию, - согласилась депутат Архангельского областного Собрания депутатов Татьяна Седунова. – Я обеими руками поддерживаю эту инициативу».

В результате принято решение вынести на обсуждение конференции ПАСЗР вопрос о законодательной инициативе Псковского областного Собрания по внесению в Государственную думу проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».