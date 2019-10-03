Псковичей попросили менять газовые плиты каждые 10-15 лет

17:42, 03 октября 2019, ПАИ

Нормативный срок эксплуатации бытовых газовых плит составляет от 10 до 15 лет, после чего их необходимо менять. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом заявила представитель АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Смирнова на совещании в управлении городского хозяйства администрации Пскова с руководителями управляющих компаний 3 октября.

Она отметила, что за проверку исправности дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах отвечает управляющая компания либо ТСЖ, и что проводить такие проверки нужно 3 раза в год. Также она подчеркнула, что в России выросло количество несчастных случаев, причиной которых стали несанкционированное подключение газа и нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

По ее словам, около 15 дней назад председатель одного псковского ТСЖ обратился с просьбой проверить законность установки газовых колонок в ванных комнатах двух квартир. Проверка показала, что колонки были установлены незаконно, поэтому их демонтировали.

«Было недалеко до беды, потому что продукты сгорания уходили в общий вентиляционный канал. А так как угарный газ тяжелее воздуха, то он поступал на нижние этажи и мог отравить соседей. Очень вас прошу серьезно относиться и не игнорировать жалобы жильцов, связанные с ненадлежащей эксплуатацией газового оборудования», - добавила Ирина Смирнова.