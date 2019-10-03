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Общество

Более 50 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в Пскове в 2020 году

52 многоквартирных дома планируется капитально отремонтировать в Пскове в 2020 году. Как сообщили Псковскому агентству информации, об этом говорилось на совещании в управлении городского хозяйства администрации Пскова с руководителями управляющих компаний 3 октября.

Органы местного самоуправления города уже подготовили в адрес областных властей официальное письмо с перечнем домов, в которые в следующем году необходимо капитально отремонтировать.

Также на совещании обсудили начало отопительного периода. Отмечается, что на сегодняшний день все котельные города запущены в работу и дают тепло. В пресс-службе пояснили, что есть лишь локальные проблемы из-за завоздушивания теплотрассы котельной Псковпассажиравтотранса, а также части отопительных систем многоквартирных домов, расположенных на Завеличье.

Работы по устранению этих проблем ведутся. Кроме того, остается неподключенным к теплу дом № 66 по улице Свердлова из-за отсутствия разрешения на его эксплуатацию от Гостехнадзора.

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