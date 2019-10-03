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Общество

Сотрудники Псковского агентства информации получили благодарственные письма от губернатора Псковской области

Благодарственные письма от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили сотрудники Псковского агентства информации. Вручил их заместитель губернатора Николай Цветков.

Благодарственных писем за развитие и укрепление русско-ганзейских отношений и участие в XXXIX Международных Ганзейских днях Нового времени в Пскове удостоены главный редактор Ирина Потапова, корреспонденты Михаил Синёв, Ольга Жарких (Машкарина), Ульяна Ловыгина, Леонид Шепталин и фотокорреспондент Дарья Хваткова.

Международные Ганзейские дни проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством Михаила Ведерникова.

Участниками праздника стали 72 европейских ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских городов. Официально зарегистрированных участников из ганзейских городов – 1 тысяча 864 человек, из них 1 тысяча 297 - иностранные граждане и 567 россиянине. На празднике работали 13 сценических площадок и 9 праздничных территорий с мастерами народного творчества и торговлей.

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