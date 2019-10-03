Сотрудники Псковского агентства информации получили благодарственные письма от губернатора Псковской области

18:17, 03 октября 2019, ПАИ

Благодарственные письма от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили сотрудники Псковского агентства информации. Вручил их заместитель губернатора Николай Цветков.

Благодарственных писем за развитие и укрепление русско-ганзейских отношений и участие в XXXIX Международных Ганзейских днях Нового времени в Пскове удостоены главный редактор Ирина Потапова, корреспонденты Михаил Синёв, Ольга Жарких (Машкарина), Ульяна Ловыгина, Леонид Шепталин и фотокорреспондент Дарья Хваткова.

Международные Ганзейские дни проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством Михаила Ведерникова.

Участниками праздника стали 72 европейских ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских городов. Официально зарегистрированных участников из ганзейских городов – 1 тысяча 864 человек, из них 1 тысяча 297 - иностранные граждане и 567 россиянине. На празднике работали 13 сценических площадок и 9 праздничных территорий с мастерами народного творчества и торговлей.