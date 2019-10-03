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Общество

«Карамельковое настроение» обещает псковичам «Акваполис» 6 октября

Шоу «Карамельковое настроение» состоится 6 октября в ТРК «Акваполис» в Пскове. На нём выступит вокальная студия «Карамелька», сообщили Псковскому агентству информации в администрации комплекса.

Концерт начнётся в 16:00 в центральном атриуме «Акваполиса».

Вокальная студия «Карамелька» была создана в 2016 году. Руководителем является Наталья Широкова, хореографией занимаются Юлия Дзюба и Татьяна Путан.

В студии занимаются дети от 4 до 18 лет. Они обучаются основам эстрадного вокала, учатся пению в ансамбле, сольному исполнению, разучивают танцы.

В 2018 году старшая и младшая группа ансамбля стали лауреатами I степени в международном конкурсе «Таланты России», в 2019 году солисты студии были признаны лауреатами I, II и III степени в международном фестивале-конкурсе «Открыты творчеству сердца». 

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