Противоаварийная тренировка прошла на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2»

18:00, 03 октября 2019, ПАИ

Общестанционная противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной, прошла на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В ходе неё персонал электростанции и сотрудники пожарной части оперативно отработали совместные действия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, по легенде, на открытом распределительном устройстве 110 кВ произошла авария. В результате под действием защиты отключился энергоблок № 1 с полным сбросом электрической нагрузки и потерей собственных нужд.

Представители государственного энергетического надзора по Псковской области, АО «СО ЕЭС» в Псковской области и ГУ МЧС России по Псковской области дали положительную оценку состоявшейся тренировке.

«Осенне-зимний период является показательным этапом в работе электростанции, поэтому и подготовка к нему должна быть соответствующая, – Противоаварийные тренировки помогают персоналу быстро и слаженно ориентироваться в условиях аварийной ситуации и принимать верные решения. Это важные и необходимые мероприятия для сохранения высокого уровня профессионализма коллектива», - отметил главный инженер Псковской ГРЭС Владимир Станкевич