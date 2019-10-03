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Общество

Систему вытрезвителей планируют воссоздать в России

В октябре на заседании Госдумы будет рассмотрен законопроект о воссоздании сети медицинских вытрезвителей в России, сообщает «Парламентская газета».

Документ предлагает закрепить за органами власти регионов и муниципалитетами полномочия по организации и проведению мероприятий по оказанию помощи людям, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. В том числе речь идет о создании и организации деятельности специализированных организаций для помощи таким лицам.

По словам авторов документа, по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном, в трудоспособном возрасте, в том числе, от переохлаждения на улицах: 8-10 тысяч человек. Кроме того, они нередко становятся жертвами преступлений или сами совершают их.

Система медицинских вытрезвителей была создана в СССР в 1930-40-х годах XX века для пресечения появления в общественных местах пьяных граждан, оказания им медпомощи, предупреждения правонарушений как совершённых ими, так и в отношении них. С 2012 года сеть медицинских вытрезвителей в стране была полностью ликвидирована.

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