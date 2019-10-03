Процесс ввода в эксплуатацию двух домов на улице Юбилейной в Пскове держат на контроле региональные власти

20:13, 03 октября 2019, ПАИ

3 октября представители комитета по региональному контролю и надзору Псковской области обсудили процесс ввода в эксплуатацию двух домов на улице Юбилейной в Пскове с участниками долевого строительства и представителями компании-застройщика ООО «Спецстрой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Речь идет о домах № 39 и 41а, которые застройщик должен был передать в собственность жильцов не позднее декабря 2018. Однако это до сих пор не сделано, несмотря на то, что обе многоэтажки почти полностью построены.

По информации регионального комитета, при возведении обоих домов застройщик отступил от утвержденной проектной документации, и теперь ему необходимо внести корректировки в проектные документы и направить их на повторную экспертизу.

Ситуация по дому № 39 усугубляется еще и тем, что в процессе строительства застройщик разделил земельный участок под ним, что привело к невозможности продлить имеющееся разрешение на строительство. В настоящее время сведения об этом объекте внесены в единый реестр проблемных объектов. На основании поручения главы региона Михаила Ведерникова по дому № 39 утвержден отдельный план-график мероприятий, направленный на завершение работ.

В ходе встречи региональные власти, дольщики и застройщик обсудили варианты действий, которые позволят сократить сроки введения домов в эксплуатацию. Также представители региональной администрации подняли перед застройщиком вопрос о необходимости подачи отопления в дома, о чем собственники квартир тоже неоднократно заявляли. Представители компании-застройщика заверили, что данный вопрос будет проработан с участием управляющей организации в самое ближайшее время.

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области создал инициативную группу для оперативного взаимодействия с участниками долевого строительства. Региональные власти будут держать на контроле ввод в эксплуатацию, как и указанных двух домов на улице Юбилейной, так и других, которые строятся в Псковской области. Кроме того, региональные власти будут регулярно проводить аналогичные встречи с собственниками квартир.