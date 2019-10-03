Коноплю выращивал в теплице житель Пскова

22:03, 03 октября 2019, ПАИ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пскову изъяли 72 куста конопли у 50-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина выращивал коноплю в лесополосе в окрестностях города в специально оборудованной для этих целей теплице.

Стражи порядка во время обыска в доме у псковича обнаружили и изъяли ещё 1 килограмм 780 граммов конопли и 4,9 грамма марихуаны.

В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.