Более двух тысяч кубометров леса незаконно вырубили в Куньинском районе

22:39, 03 октября 2019, ПАИ

Четверо жителей Куньинского района предстанут перед судом за незаконную вырубку более двух тысяч кубометров леса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с 2014 по 2015 годы в Куньинском районе четверо местных жителей в целях дальнейшей реализации незаконно вырубили более двух тысяч кубометров леса. Своими противоправными действиями они нанесли ущерб на 38 млн рублей, что является особо крупным размером.

В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). В ходе расследования было арестовано имущество обвиняемых на сумму 16 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский районный суд для рассмотрения. Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.