Оплату покупок в интернете с гаджетов упростят в России

09:10, 04 октября 2019, ПАИ

В России упростят оплату покупок в интернете с гаджетов через систему быстрых платежей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу клирингового центра — оператора Национальной системы платежных карт.

Механизм заработает уже в ноябре. По мнению специалистов интернет-ритейлеров, это даст возможность магазинам сэкономить на эквайринге и вложить средства в промоакции и кэшбэки.

Кроме того, с помощью новой технологии можно будет совершать покупки через систему быстрых платежей на мобильных устройствах быстрее и не сканировать QR-код. Такой сценарий назвали «мгновенный счет», его реализуют в виде ссылки.

Как отметил начальник управления розничного бизнеса банка «Левобережный» Григорий Иванюк, подобные покупки сейчас находятся на стадии тестирования. Он считает, что эта услуга будет удобна как для ритейлеров, так и для клиентов.