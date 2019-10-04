Конфликт интересов обнаружила прокуратура Пустошкинского района в администрациях двух волостей

09:34, 04 октября 2019, ПАИ

В Пустошкинском районе глава Алольской волости принял на работу на должность водителя администрации сельского поселения своего сына, а глава Щукинской волости заключил аналогичный трудовой договор с супругой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Причем в нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции» и закона Псковской области «О статусе главы муниципального образования» в адрес губернатора не было направлено уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, также не предпринимались меры по предотвращению или урегулированию возникшего конфликта интересов.

Прокуратура муниципалитета внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.