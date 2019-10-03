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Наркоманка из Пустошкинского района отправится в колонию за избиение знакомого

Три года колонии общего режима получила 32-летняя жительница Пустошкинского района, под наркотиками избившая знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

7 января в состоянии наркотического опьянения, которое повлияло на совершение преступления, девушка нанесла потерпевшему удар по животу и несколько ударов в грудь. «Телесные повреждения, причиненные ею, нанесли потерпевшему тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью. В ходе судебного заседания женщина виновной себя в совершении преступления не признала», - уточнили в прокуратуре.

В связи с тем, что пустошанка воспитывает малолетнего ребенка, суд применил к отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет. 

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