Реконструкция военного городка ведётся в Пскове
В Пскове ведётся реконструкция военного городка. Ход строительства объектов, предназначенных для размещения десантно-штурмового соединения, проверили заместители министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и Тимур Иванов, сообщает газета «Красная звезда».
Также заместители министра провели в Пскове совещание с командующим Воздушно-десантными войсками Андреем Сердюковым и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. На заседании обсуждались вопросы развития инфраструктуры ВДВ.
На сегодняшний день в Пскове, Туле, Омске и Новороссийские возводятся более 40 различных зданий и сооружений ВДВ. Их строительство должно завершиться до конца года. Это объекты для хранения вооружения и военной техники, тренировочные комплексы, общежития для личного состава и другие.