Условный очаг чумы животных ликвидировали на учениях в Псковской области

22:21, 30 сентября 2026, ПАИ

Командно‑штабные межрегиональные учения госветслужбы прошли в Печорском районе, сообщается в официальном канале Псковской области в мессенджере МАХ.

В учениях приняли участие представители госветслужб Псковской, Новгородской, Ленинградской и Тверской областей, а также специалисты федеральных ведомств, Россельхознадзора и органов власти региона.

В практической части специалисты отработали действия по локализации и ликвидации условных очагов чумы мелких жвачных животных и высокопатогенного гриппа птиц. По легенде учений, поступил сигнал о падеже козы в деревне Залавье.

Специалисты оперативно выехали на место, отобрали пробы, провели лабораторную диагностику и подтвердили условный диагноз. Далее были реализованы все необходимые меры: введён карантин, проведена дезинфекция, выполнены мероприятия по недопущению распространения инфекции. Параллельно выявили и ликвидировали условный очаг гриппа птиц.

По итогам учений условные вспышки особо опасных болезней животных успешно ликвидированы – специалисты подтвердили готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации.