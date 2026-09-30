Всероссийский педагогический семинар прошёл в Великих Луках

22:45, 30 сентября 2026, ПАИ

Великие Луки стали первой площадкой для Всероссийского педагогического семинара в рамках проекта «Знание. Безопасность», пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Один из острых вопросов российской действительности – защита детей от вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Этой теме был посвящён первый в России семинар в рамках проекта «Знание. Безопасность», организованный российским обществом «Знание» в школе № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова

На мероприятии педагогов учили видеть в поведении детей и подростков признаки радикализации, вербовки, деструктивного поведения и, самое главное, объясняли, как действовать, если ребёнок всё же оказался вовлечён в опасную ситуацию.

Классные руководители, преподаватели профильных предметов, заместители директоров по воспитательной работе – 300 педагогов из общеобразовательных учреждений Псковской области приняли участие в семинаре.

«Информации было очень много, и, безусловно, это полезные знания. Почему именно педагогов нужно учить различать тревожные сигналы в поведении детей? Потому что у учителей больше шансов заметить подозрительные изменения, которые родители не всегда могут отследить. Школа и родители – этот союз может и должен стать надёжным щитом для российских детей. Сегодня как никогда важны профессионализм педагогов и внимание к своим ученикам», – поделилась впечатлениями участница семинара, социальный педагог инженерно-экономического лицея им. И. М. Виноградова Ирина Алюлина.

Она также рассказала, что на лекциях и практикумах спикеры вместе с педагогами разобрали, как ведётся информационная война против России.

Семинар стал пилотным и дал старт обучению, которое проведут во всех российских регионах в этом учебном году.