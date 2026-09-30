Более 30 предложений о трудоустройстве получили псковичи на осенней ярмарке вакансий

21:39, 30 сентября 2026, ПАИ

Почти 30 ведущих работодателей региона представили 152 вакансии на осенней ярмарке трудоустройства, которая прошла сегодня на площадке кадрового центра города Пскова и Псковского района сегодня, 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.

Перед началом мероприятия состоялся круглый стол с работодателями. Его целью стало налаживание взаимодействия и обсуждение актуальных вопросов. Вместе с компаниями-партнёрами обсудили трудоустройство людей с инвалидностью и меры государственной поддержки.

На ярмарке соискатели прошли на месте экспресс-собеседования, профессиональные тестирования, получили консультации специалистов службы занятости. Для студентов организовали профориентационные мероприятия.



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения









Итог мероприятия – 35 предложений о возможном трудоустройстве.

Отметим, ярмарка вакансий проходит в рамках национального проекта «Кадры».