Более 30 предложений о трудоустройстве получили псковичи на осенней ярмарке вакансий
Почти 30 ведущих работодателей региона представили 152 вакансии на осенней ярмарке трудоустройства, которая прошла сегодня на площадке кадрового центра города Пскова и Псковского района сегодня, 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.
Перед началом мероприятия состоялся круглый стол с работодателями. Его целью стало налаживание взаимодействия и обсуждение актуальных вопросов. Вместе с компаниями-партнёрами обсудили трудоустройство людей с инвалидностью и меры государственной поддержки.
На ярмарке соискатели прошли на месте экспресс-собеседования, профессиональные тестирования, получили консультации специалистов службы занятости. Для студентов организовали профориентационные мероприятия.
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Фото: пресс-служба областного центра занятости населения
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Фото: пресс-служба областного центра занятости населения
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Фото: пресс-служба областного центра занятости населения
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Фото: пресс-служба областного центра занятости населения
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Фото: пресс-служба областного центра занятости населения
Итог мероприятия – 35 предложений о возможном трудоустройстве.
Отметим, ярмарка вакансий проходит в рамках национального проекта «Кадры».
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Более 30 предложений о трудоустройстве получили псковичи на осенней ярмарке вакансий
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