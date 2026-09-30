Защиту инфраструктурных объектов обсудил Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба

21:21, 30 сентября 2026, ПАИ

Заседание регионального штаба единого национального центра и регионального оперативного штаба прошло в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.

На встрече обсудили защиту инфраструктурных объектов от нападений с применением БПЛА и вопросы материально-технического обеспечения и комплектования вооружённых сил в Псковской области.

Губернатор напомнил, что в регионе существенно выросла финансовая поддержка защитников. В частности, при заключении контракта с Минобороны сумма выплат теперь достигает 3 млн 250 тыс. рублей.

Для бойцов подразделений, охраняющих объекты на территории региона, выплата за прохождение сборов составляет от 200 тыс. рублей за два месяца.

Также дополнительно установлена премия за уничтожение БПЛА противника – 180 тыс. рублей на дежурную группу.

Подробности следует уточнять в военном комиссариате Псковской области, в военкоматах по месту воинского учёта или фактического проживания.