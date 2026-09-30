Тонны итальянского корма для собак и кошек запретили ввозить в Псковскую область

21:53, 30 сентября 2026, ПАИ

Попытку ввоза кормов для кошек и собак пресекли на российско-белорусской границе в деревне Долосцы Себежского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственные инспекторы провели ветеринарный контроль 3,5 тонны корма для домашних питомцев. Было установлено, что у продукции нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Кроме того, корма были произведены итальянским предприятием, сертификация продукции которого в Россию приостановлена с 2023 года.

В итоге перемещение партии кормов по таможенной территории ЕАЭС запрещено, товар возвращён в Беларусь.

Ранее растения из Нидерландов не прошли карантинный контроль в Псковской области.