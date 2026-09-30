О студенческом конструкторском бюро ПсковГУ рассказали в программе «Среда обитания». Главное

21:46, 30 сентября 2026, ПАИ

Проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерина Гончарова и заместитель руководителя Передовой инженерной школы гибридных технологий Союзного государства Дмитрий Гринёв стали гостями программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 30 сентября.

Главное из эфира:

– студенческое конструкторское бюро «Модульные приводные системы» было открыто в 2025 году. Это пространство, которое оснащено современным научным и технологическим оборудованием. Его участники – студенты, школьники и представители промышленности, индустриальных партнёров проекта, которые сообща работают над созданием какого-либо технологического продукта;

– сегодня в студенческом конструкторском бюро 10 постоянных членов, но до конца года их число планируется увеличить до 30–40;

– Дмитрий Гринёв: «СКБ является открытой площадкой, куда могут зайти совершенно свободно как студенты, так и школьники. Но не просто зайти с целью как-то провести время весело и бессмысленно, а прийти туда с какими-то своими идеями, проектными желаниями, с какими-то предложениями. Любой школьник и студент может прийти и инициировать своё участие в проектной деятельности СКБ»;

– Екатерина Гончарова: «СКБ может быть полезно с точки зрения профессионального роста, наращивания компетенций в различных направлениях и, конечно, для создания команды. Потому что социальные связи, которые завязываются в таком проекте, на такой площадке, будут потом полезны не только в межличностной коммуникации, но и в профессиональной. Очень часто такие команды в дальнейшем, даже если они распадаются на отдельные подгруппы, начинают реализовывать собственный бизнес, собственные задачи и уже выходят на новые уровни проектной деятельности и грантовых заявок»;

– студенческое конструкторское бюро работает в технических направлениях: это машиностроение, электроэнергетика, электротехника, информационные технологии, искусственный интеллект;

– Екатерина Гончарова: «Работодатель с реальными задачами, приходя в СКБ, уже даёт чёткое ТЗ, и ребята выполняют эти задачи, им не нужно себя дополнительно продавать»;

– один из последних проектов, который СКБ делало для одного из предприятий, – разработка конструкторской документации для автоматического поворотного стола промышленного робота. Дмитрий Гринёв: «Предприятие пришло к нам, обозначило свою задачу, сформулировало ТЗ, и ребята в СКБ занимались выполнением данного заказа и успешно сдали работу заказчику»;

– второй вариант взаимодействия с бизнесом – презентация возможностей СКБ широкому кругу потенциальных партнёров. Для этого в ближайшее время планируется проведение образовательного интенсива. Дмитрий Гринёв: «Расскажем о том, что такое СКБ, как оно работает, какие плюсы и возможности оно открывает для них, напомним, как формулировать правильно и верно техническое задание на выполнение работы, каким образом оформляются договоры на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, как оформляются результаты интеллектуальной деятельности. Такой образовательный интенсив будет полезен нашим потенциальным партнёрам и позволит сформировать некий пул заказчиков для бюро»;

– чаще всего партнёрами бюро становятся предприятия, с которыми вуз давно работает в рамках практической подготовки студентов. Один из плюсов работы с СКБ – более низкая стоимость выполнения заказа. Екатерина Гончарова: «Но мы ещё должны понимать, что любой грамотный работодатель своих потенциальных сотрудников ищет заранее, а не тогда, когда уже их разобрали его конкуренты. Поэтому взаимодействие в проектном формате с передовой инженерной школой и непосредственно со студенческим конструкторским бюро позволяет привлекать к себе студентов для того, чтобы отбирать из них будущих сотрудников»;

– кроме выполнения заказов участники бюро занимаются своими инициативными разработками. Например, один из студентов магистратуры работает над созданием принтера малых габаритов, который позволяет изготавливать небольшие по размеру изделия с небольшой себестоимостью. Он также работает над тем, чтобы сделать принтер бесшумным. Ещё один член СКБ разработал мобильное приложение для определения свободных парковочных мест. Оно позволяет по карте, по геолокации предложить автовладельцу свободное парковочное место. Сейчас приложение успешно внедряется;

– по итогам конкурса Минобрнауки в этом году студенческое конструкторское бюро получило грант на развитие. На конкурс было подано более 150 заявок. На защиту в Москву пригласили около 20 университетов, среди них были ведущие технические вузы – МИФИ, МАИ, Санкт-Петербургский политехнический университет. ПсковГУ представлял Дмитрий Гринёв вместе с коллегами по бюро. Их проект занял в итоговом рейтинге одно из самых высоких мест;

– Дмитрий Гринёв: «У нас есть положительные текущие результаты, и мы действительно показали важность и актуальность проекта в целом как для региона, так и для страны. Наше студенческое конструкторское бюро называется «Модульные приводные системы», и это актуальное направление для решения тех задач, которые ставит государство в целом в рамках технологического лидерства, в рамках импортозамещения»;

– одно из мероприятий, которые представлял ПсковГУ на конкурсе, – это выездное мобильное студенческое конструкторское бюро. В его рамках предполагаются выезды в школы для проведения мастер-классов, чтобы мотивировать ребят к занятию инженерным делом. Всего планируется около 10 таких профориентационных выездов. Сейчас идёт закупка необходимого оборудования для мобильного СКБ, в том числе для принтеров, учебных роботов, аппаратуры, связанной с беспилотными летательными системами;

– также грантовые средства пойдут на закупку оборудования и расходных материалов для самого СКБ. Это станки с числовым программным управлением, например фрезерный станок, который позволит изготавливать экспериментальные образцы. Кроме того, в грант заложена заработная плата, в том числе для студентов.