0
14:04
Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Псковской области к переходу на «цифру»
13:40
Фермер из Себежского района претендует на премию «Народное признание»
11:26
Определены победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО Псковской области
10:48
Спасшие попавшую в ДТП девочку полицейские поборются за «Народное признание»
10:06
В итальянской Генуе открывается выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова
21:36
Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
19:34
Приставки для цифрового телевидения разыграют среди жителей Дедовичского района 5 октября
Еще новости
Общество

Бытовую технику украл великолучанин у хозяйки в съемной квартире

В Великих Луках местный житель украл из съемной квартиры бытовую технику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кража произошла в период с 27 сентября по 1 октября. Из квартиры на улице Пескарева мужчина украл стиральную машину, микроволновую печь и телевизор. Ущерб для 48-летней хозяйки составил 33 тысячи рублей. Она обратилась в полицию.

Вскоре стражи порядка установили личность преступника. Им оказался 35-летней квартиросъемщик потерпевшей – безработный, ранее судимый великолучанин. Он признался в краже. Полиция изъяла похищенное, возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Псковской области к переходу на «цифру»
04 октября 2019
Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Псковской области к переходу на «цифру» 1
Фермер из Себежского района претендует на премию «Народное признание»
04 октября 2019
Фермер из Себежского района претендует на премию «Народное признание»
Определены победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО Псковской области
04 октября 2019
Определены победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО Псковской области
Спасшие попавшую в ДТП девочку полицейские поборются за «Народное признание»
04 октября 2019
Спасшие попавшую в ДТП девочку полицейские поборются за «Народное признание»
В итальянской Генуе открывается выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова
04 октября 2019
В итальянской Генуе открывается выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова
Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
03 октября 2019
Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
Приставки для цифрового телевидения разыграют среди жителей Дедовичского района 5 октября
03 октября 2019
Приставки для цифрового телевидения разыграют среди жителей Дедовичского района 5 октября
Создательница приюта «Дом белого аиста» в Гдовском районе номинирована на «Народное признание»
03 октября 2019
Создательница приюта «Дом белого аиста» в Гдовском районе номинирована на «Народное признание»

Идет загрузка...