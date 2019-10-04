Бытовую технику украл великолучанин у хозяйки в съемной квартире

11:39, 04 октября 2019, ПАИ

В Великих Луках местный житель украл из съемной квартиры бытовую технику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кража произошла в период с 27 сентября по 1 октября. Из квартиры на улице Пескарева мужчина украл стиральную машину, микроволновую печь и телевизор. Ущерб для 48-летней хозяйки составил 33 тысячи рублей. Она обратилась в полицию.

Вскоре стражи порядка установили личность преступника. Им оказался 35-летней квартиросъемщик потерпевшей – безработный, ранее судимый великолучанин. Он признался в краже. Полиция изъяла похищенное, возбуждено уголовное дело.