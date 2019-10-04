0
14:04
Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Псковской области к переходу на «цифру»
13:40
Фермер из Себежского района претендует на премию «Народное признание»
11:26
Определены победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО Псковской области
10:48
Спасшие попавшую в ДТП девочку полицейские поборются за «Народное признание»
10:06
В итальянской Генуе открывается выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова
21:36
Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
19:34
Приставки для цифрового телевидения разыграют среди жителей Дедовичского района 5 октября
Еще новости
Общество

Трёх таджиков и азербайджанца незаконно зарегистрировала у себя псковичка

В Пскове не работающая 23-летняя местная жительница у себя дома на улице Индустриальной незаконно зарегистрировала трёх граждан Таджикистана и гражданина Азербайджана.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, девушка уже дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ещё один случай фиктивной постановки на миграционный учёт зафиксирован в Палкино. 37-летняя безработная местная жительница незаконно зарегистрировала у себя в доме на улице Островской четырех граждан Армении. По данному факту полиция проводит проверку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Псковской области к переходу на «цифру»
04 октября 2019
Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Псковской области к переходу на «цифру» 1
Фермер из Себежского района претендует на премию «Народное признание»
04 октября 2019
Фермер из Себежского района претендует на премию «Народное признание»
Определены победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО Псковской области
04 октября 2019
Определены победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО Псковской области
Спасшие попавшую в ДТП девочку полицейские поборются за «Народное признание»
04 октября 2019
Спасшие попавшую в ДТП девочку полицейские поборются за «Народное признание»
В итальянской Генуе открывается выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова
04 октября 2019
В итальянской Генуе открывается выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова
Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
03 октября 2019
Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
Приставки для цифрового телевидения разыграют среди жителей Дедовичского района 5 октября
03 октября 2019
Приставки для цифрового телевидения разыграют среди жителей Дедовичского района 5 октября
Создательница приюта «Дом белого аиста» в Гдовском районе номинирована на «Народное признание»
03 октября 2019
Создательница приюта «Дом белого аиста» в Гдовском районе номинирована на «Народное признание»

Идет загрузка...