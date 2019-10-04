Трёх таджиков и азербайджанца незаконно зарегистрировала у себя псковичка

10:21, 04 октября 2019, ПАИ

В Пскове не работающая 23-летняя местная жительница у себя дома на улице Индустриальной незаконно зарегистрировала трёх граждан Таджикистана и гражданина Азербайджана.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, девушка уже дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ещё один случай фиктивной постановки на миграционный учёт зафиксирован в Палкино. 37-летняя безработная местная жительница незаконно зарегистрировала у себя в доме на улице Островской четырех граждан Армении. По данному факту полиция проводит проверку.