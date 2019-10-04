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Общество

Новые кресла установили в зале Усвятского центра культуры

 

Новые кресла на 250 мест установили в Усвятском районном центре культуры в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». На эти цели были выделены 679 тысяч 450 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Всего учреждению в этом году на улучшение материально-технической базы по партпроекту «Культура малой Родины» выделены 2 млн 900 тысяч 539 рублей. На них в ближайшее время в районном центре культуры будет смонтировано новое световое оборудование и приобретена «одежда» для сцены.

«Жители района с нетерпением ждут открытия обновленного культурного центра. Здесь проводятся познавательно-развлекательные и праздничные мероприятия, тематические встречи, сюда приезжают с концертами исполнители из разных городов, часто радует гастролями петербургский цирк. Наш дом культуры функционирует и очень востребован у населения», - отметил заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», глава района Дмитрий Петров.

В октябре ожидается поставка новых кресел ещё в три дома культуры: в Пустошке, Локне и деревне Переслегино Великолукского района. Два первых получили на эти цели по 1,5 млн рублей, третий – порядка 1 млн рублей.

Всего в программу партпроекта «Культура малой Родины» на 2019 год в Псковской области вошли 28 объектов культуры. В 14 из них производятся ремонты, столько же стали получателями нового оборудования.

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