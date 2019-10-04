15 иностранцев пытались незаконно пересечь границу в Псковской области

12:00, 04 октября 2019, ПАИ

В Псковской области сотрудники УФССП РФ по Псковской области выдворили 11 граждан Вьетнама, двух граждан Бангладеша, одного жителя Королевства Марокко и гражданина Ирака, которые пытались незаконно пересечь госграницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, граждан Вьетнама и Бангладеша задержали в пограничной зоне без соответствующих документов. У гражданина Марокко также не было документов и паспорта. А у уроженца Ирака отсутствовала действительная виза Российской Федерации.

Решением районных судов Псковской области данные нарушители были признаны виновными в совершении административных правонарушений. Нелегальным мигрантам были назначены наказания в виде административных штрафов и принудительного административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Административное выдворение проходило через авиарейсы из Санкт-Петербурга и Москвы. Из Пскова до аэропортов нелегалов доставили судебные приставы.