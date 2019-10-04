Кофе из неизвестной страны запретили ввозить в Псковскую область
Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретило ввоз в Псковскую область двух тонн зелёного кофе неустановленного происхождения.
Груз перемещался автомобильным транспортом из Белоруссии в адрес петербургской компании, которая занимается оптовой торговлей кофе, чаем и пряностями.
Во время контрольно-надзорных мероприятий инспекторы обнаружили отсутствие фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.
Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.