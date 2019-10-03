Четыре ДТП произошли на железнодорожных переездах в Псковской области с начала года

12:16, 04 октября 2019, ПАИ

За 9 месяцев текущего года на железнодорожных переездах в Псковской области произошли 4 аварии с участием автотранспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги».

Всего в границах Октябрьской магистрали с января по октябрь зафиксировали 19 ДТП, что на одно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих авариях 16 человек получили ранения и пятеро погибли.

В пресс-службе отметили, что основной причиной ДТП стали попытки пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

«Железная дорога – зона повышенной опасности. Строго соблюдайте правила дорожного движения, берегите свою жизнь и жизни всех участников движения», - отметили в ОЖД и добавили, что нарушение правил пересечения железнодорожных переездов влечёт за собой в зависимости от тяжести последствий административную или уголовную ответственность.