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Общество

Территорию братского воинского захоронения благоустроили в деревне Кирово Псковского районе

В Псковском районе благоустроили территорию у братского воинского захоронения в центре деревне Кирово. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, инициатором этой идеи выступил исполняющий полномочия главы сельского поселения «Краснопрудская волость» Александр Васильев.

Вместе с ним в мероприятии поучаствовали сотрудники администрации Псковского района, районного Собрания депутатов, территориальной избирательной комиссии, ветераны, школьники Москвинской средней школы, местные жители и гости из Санкт-Петербурга – члены мотоклуба «Ночные Волки».

Перед собравшимися выступил председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов. Он поблагодарил всех участников мероприятия за неравнодушное отношение к памяти воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость родной страны. Андрей Неофитов также призвал всегда помнить имена павших героев и заботиться о таких памятных местах, как братское воинское захоронение в деревне Кирово.

После этого участники мероприятия высадили по заранее подготовленной разметке более 50-ти сосен и рябин. Еще несколько деревьев, в том числе каштанов, планируется посадить в ближайшее время при проведении памятного мероприятия в деревнях Кирово и Добровитки.

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