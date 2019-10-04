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Общество

Сбор средств на лечение двухлетней Мирославы открыл Псковский детский фонд

Псковское областное отделение Российского детского фонда открыло сбор средств на помощь 2-летней псковичке Мирославе Назаровой, у которой диагностировали менингит и сейчас девочку постоянно мучают приступы эпилепсии, ей необходима дорогостоящая реабилитация. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда, курс в местном реабилитационном центре стоит 196 тыс. 100 рублей.

Мирослава родилась в срок и без патологий. До восьми месяцев девочка развивалась в соответствии с возрастом, но всё изменилось чуть больше года назад, когда у Мирославы резко подскочила температура. Жар держался уже больше трёх дней, стали появляться судороги. В инфекционной больнице Мирославе поставили диагноз - менингит.

Девочке сейчас чуть больше двух лет, а она не может самостоятельно держать голову, её не слушаются руки и ноги. Мама регулярно занимается с Мирославой: делает ей массаж, занимается гимнастикой, бассейн, но этого мало. Девочке нужна постоянная реабилитация. Предыдущий курс помог Мирославе: у девочки улучшились сон и аппетит, восприятие, эпиприступов стало меньше.

На очередной курс реабилитации маму с ребёнком ждёт местный реабилитационный центр «Первый шаг». Но сейчас у женщины нет возможности полностью оплатить курс реабилитации, все средства уходят на лекарства и ежедневные занятия для дочери.

Поддержать Мирославу можно следующими способами:

Сделать пожертвование через сайт Детского фонда: https://child-pskov.ru/page6518676.html

Пожертвовать средства в офисе Детского фонда;

Перечислить пожертвование по реквизитам с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Назарову М. (дети-инвалиды). НДС – нет»:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, Псков

БИК 045805722

ИНН 6027006057

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