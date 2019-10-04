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Общество

Почти 500 тысяч рублей задолженности по налогам погасили стругокрасненские предприниматели

В Стругокрасненском районе 10 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей погасили задолженность по различным налогам на общую сумму 472,6 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, долги предприниматели закрыли после заседания межведомственной комиссии, которая проходила при администрации Стругокрасненского района.

Для беседы были приглашены 10 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья общая сумма задолженности перед бюджетами различных уровней составляла более 5 млн рублей. Представители комиссии рассмотрели индивидуально с каждым налогоплательщиком причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения, а также предложения по выходу из создавшегося положения. Им были разъяснены последствия несвоевременной оплаты задолженности в установленный срок. Члены комиссии указали предпринимателям на необходимость более тщательного планирования обязательных налоговых выплат.

Руководители организаций-должников заявили, что они предпринимают все возможные меры ликвидации задолженности. По итогам заседания комиссии данные организации полностью погасили задолженность по различным налогам на общую сумму 472,6 тысяч рублей.

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