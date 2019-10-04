101-летие уголовного розыска отметили в Пскове

13:53, 04 октября 2019, ПАИ

4 октября в Пскове торжественно отметили 101 год со дня образования уголовного розыска МВД России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в праздничном мероприятии приняли участие городские власти, руководство псковского УМВД, руководители и личный состав подразделения, ветераны ведомства.

Присутствующий поприветствовал начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин. Он подчеркнул, что уголовный розыск вносит большой вклад в борьбу с преступностью на территории Пскова и поблагодарил личный состав за верную и доблестную службу. После этого Сергей Сурин наградил лучших сотрудников от имени УМВД России по Псковской области.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил сотрудников уголовного розыска от имени исполняющей полномочия главы города Елены Полонской и депутатского корпуса. «Профессионализм и мужество, доблесть и честь, обостренное чувство справедливости и непримиримость к нарушителям общественного спокойствия и правопорядка – вот качества, присущие сотрудникам уголовного розыска, за которые вас ценят и уважают псковичи», - сказал он и пожелал полицейским успешных расследований, здоровья и благополучия семьям.

Председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьев пожелал сотрудникам уголовного розыска мирного неба, успехов на службе и карьерного роста, а после вручил начальнику подразделения поздравительный адрес сити-менеджера Пскова Александра Братчикова.

В ходе мероприятия лучших сотрудников и ветеранов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы Пскова, администрации города и ведомственными наградами.