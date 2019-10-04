Правительство РФ одобрило законопроект о мерах поддержки при расселении аварийного жилья

14:42, 04 октября 2019, ПАИ

Правительство России одобрило законопроект, который корректирует основания для признания многоквартирного дома аварийным и устанавливает дополнительные меры поддержки для собственников при расселении, сообщается на сайте кабинета министров.

Изменения планируется внести в жилищный кодекс и закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Документ будет внесён в Госдуму.

Отмечается, что законопроект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина для создания новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилья, которые обеспечивали бы соблюдение их жилищных прав.