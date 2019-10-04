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Общество

В псковскую Росгвардию пришли 30 новых сотрудников

В псковскую Росгвардию пришли 30 новых сотрудников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, новобранцы дали клятву быть верными присяге, «достойно исполнять свой служебный долг, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными».

До этого сотрудники Росгвардии прошли обучение в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области.

В течение трёх месяцев сотрудники вневедомственной охраны изучали организационно-правовые основы деятельности войск национальной гвардии России, профессиональную культуру и этику, тактику охраны общественного порядка, основы криминалистики, строевую, огневую, морально-психологическую, тактико-специальную, физическую и медицинскую подготовки. По всем дисциплинам росгвардейцы успешно прошли проверочные испытания и сдали экзамены. Теперь они приступят к выполнению своих обязанностей в подразделениях вневедомственной охраны.

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