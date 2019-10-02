Зачёт «Новичок» организуют на финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью

15:14, 04 октября 2019, ПАИ

На финальном этапе Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью будет организован зачёт «Новичок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Федерации автоспорта.

В зачёте «Новичок» смогут принять участие те, у кого нет лицензии Российской автомобильной федерации. Заезд для них будет организован после финиша основных участников Чемпионата и Первенства. Победитель получит Кубок и диплом Федерации автоспорта Псковской области.

Финал Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью состоится 5 октября на картодроме «Печорский» (42-й километр трассы Псков – Рига, Печорский район). Гонка получила название «Осенние виражи – 2019».

Заявки на участие в соревновании принимаются до 17:00 4 октября по телефону (8112) 75-33-70 или e-mail: faspo@inbox.ru.

5 октября с 9:00 до 10:30 пройдёт регистрация участников в гостиничном комплексе «Изборск» в деревне Старый Изборск Печорского района. С 9:30 до 11:30 – ознакомление с трассой, в 11:30 будет дан старт. В 12:45 состоится официальная церемония открытия соревнований.

Награждение победителей назначено на 17:30. Оно пройдёт в гостиничном комплексе «Изборск».