Легким движением руки совершай свои платежи

11:06, 07 октября 2019, ПАИ

18.45. Вечер пятницы. Хочется быстрей закончить все свои дела и бежать домой. Я стою в очереди с пачкой коммунальных платежей и «письмом счастья» из налоговой. Передо мной четыре человека, и у всех пачки ничуть не меньше.

Я думаю о том, что окажусь дома еще минут через 40 – упаду на мягкий диван и наконец-то встречу выходные с распростертыми объятиями. В этот момент вспоминается фильм «Телепорт» - здорово было бы оказаться дома прямо сейчас и хорошо бы еще, чтобы все было оплачено...

Громкий мужской голос возвращает меня в реальность: «Девушка, нельзя ли побыстрее! Вы 10 минут вбиваете одну квитанцию». Сотрудник молча продолжает вносить данные платежей в свой компьютер.

Между тем кто-то продолжает терпеливо ждать своей очереди, кто-то начинает тихо возмущаться, а я думаю о том, что пришла со своими коммунальными в неудачное время – надо в следующий раз раньше приходить: когда народу будет поменьше.

Это реальная история, которая была в моей жизни лет 10 назад. С тех пор многое изменилось. Благо, прогресс не стоит на месте, и наши возможности растут день ото дня. В сфере оплаты платежей тоже все изменилось за эти годы, причем в лучшую сторону. В этом я смогла убедиться, когда в один прекрасный день проиграла спор собственному мужу…

Нужно было быстро погладить одежду и заплатить коммунальные платежи. Так как за время декрета функцию оплаты платежей я делегировала своему супругу, то стопку с квитанциями и неоплаченными штрафами за превышение скорости я торжественно вручила ему, а сама взялась за утюг.

Взяв в руки телефон, муж с важным видом сказал: «Давай, кто быстрее! Я все оплачу или ты все перегладишь». Я только усмехнулась – мне нужно было погладить всего пару вещей.

В этот момент супруг берет свой смартфон, наводит его на первую квитанцию, делает несколько движений пальцами и торжественно ставит на этой квитанции плюсик – «оплачено». Я от удивления чуть утюг не выронила из рук, который даже нагреться не успел. Надо ли говорить, что спор тогда я проиграла, и муж оплатил все наши квитанции раньше, чем я закончила гладить.

А вы знали, что через мобильное приложение банка можно оплатить налоговые и коммунальные платежи по QR или штрихкоду, которые нанесены на бумажные квитанции? При этом совсем не обязательно обладать iPhone или другим дорогим смартфоном. И уже тем более не нужно скачивать никаких специальных программ и приложений для считывания QR или штрихкода.

Все, что вам нужно – это ваш личный смартфон, мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», квитанции и пара минут свободного времени (ну еще, пожалуй, деньги на счету).

Входим в мобильное приложение, нажимаем: «Платежи», в этом разделе нажимаем: «Оплата по QR или штрихкоду», далее включается камера, которую нужно навести на QR или штрихкод квитанции. Данные вашего платежа считываются буквально за секунду, после чего следуя подсказкам системы, вы легко и быстро все оплачиваете. И при этом никакого ручного ввода реквизитов, что очень удобно.

Кстати, совершая свои платежи через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», вы не только экономите свое время, но и деньги – здесь комиссия всегда ниже, чем в отделении банка.

Катерина Степанова