Четыре теракта предотвратили в городах России

16:17, 04 октября 2019, ПАИ

В России в текущем году спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили четыре теракта в городах центральной части страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По его словам, за восемь месяцев этого года центральной России были предотвращены пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре теракта, которые планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

Николай Патрушев также сообщил, что за это время в Центральном федеральном округе были задержаны 152 человека, связанных с террористической деятельностью.